Petit rappel utile en cette veille de Noël... les pass ne sont pas obligatoires dans les TER

NON... le pass sanitaire n'est pas à présenter pour emprunter un TER quelqu'il soit ! Une réponse claire et nette alors qu'un certain nombre d'usagers nous ont fait savoir qu'ils avaient été confrontés à la présentation de leur pass ces dernières semaines ! Pour rappel seuls les TGV INOUI, OUIGO, INTERCITÉS à réservation obligatoire* et les trains longue distance internationaux au départ de la France (excepté les Eurostar) sont soumis à la présentation d'un pass. Cette obligation concerne tous les voyageurs de plus de 12 ans et 2 mois en savoir plus.



Par contre, le port du masque reste obligatoire dès l'entrée en gare, à quai et à bord de tous les trains SNCF, tout au long du trajet.

Au mois de janvier, si le pass vaccinal est validé par les autorités, celui-ci sera soumis exclusivement aux transports qui nécessitaient la présentation d'un pass sanitaire. Les TER sont donc bel et bien exemptés pour le moment.

Laurent Guillaumé