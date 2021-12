AVIS DE DECES - Monsieur Didier LITAUDON

GERGY



Malika,

son épouse ;

Nicole et André Cholvin,

Lucien et Rolande Litaudon,

ses parents ;

Jocelyne et Reynald Kaddour,

ses beaux-parents ;

Djamel Kaddour,

son frère de coeur ;

Natacha,

sa belle-soeur adorée ;

Ilona, Noa,

sa nièce et son neveu adorés;

ses amis proches ;

ont la tristesse de vous faire part de décès de

Didier LITAUDON

survenu à l'âge de 51 ans.

Ses obsèques civiles auront lieu vendredi 24 décembre, à 11h15, en la salle omniculte du Crématorium de Crissey.

Didier repose à la chambre funéraire de Crissey.

Ni fleurs, ni plaques.

Malika remercie Marie-Françoise son infirmière, les ambulances Berthelard, le service oncologie de l'hôpital Sainte-Marie pour leur gentillesse et leur dévouement ainsi que toutes les personnes qui prennent part à sa grande peine.