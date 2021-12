OPUS 71 offre un très joli cadeau de Noël à son public

En programmant trois oeuvres louant la Nativité, le choix de Didier Charton-Vachet, nouveau et dynamique chef de choeur d’Opus 71, a bien été ciblé pour ce temps qui amène au jour de Noël, particulièrement dans ce 4e dimanche de l’Avent et de la Visitation dans la liturgie chrétienne.

Deux oeuvres de Marc Antoine Charpentier avec en ouverture de ce concert dominical « In Nativitatem Domini canticum », un chant qui annonce la Nativité au travers d’un choeur des Justes et d’un choeur des Bergers pour amener jusqu’à la douceur de la crèche de Bethléem et « se réjouir de voir la justice régner sur terre avec une paix qui n’aura pas de fin »

Pour succéder à ce Motet, le choeur a interprété la Cantate BWV 142, attribuée à Jean-Sébastien Bach « Uns ist ein kind geboren » ( Un enfant nous est né). Tout la puissance de ce chant est liée à son texte chanté en allemand et la musique nous invite à réfléchir dans cette simplicité que représente la Nativité avec « cette offrande sacrée pour te faire plaisir » nous récitent les trois solistes que sont Ariane Le Fournis (Alto); Patrick Boileau (Ténor) et Stephan Imboden ( Basse), que l’on retrouvera tout au long de cette soirée. Des instants privilégiés qui ont accentué la qualité musicale de cette soirée

Une Messe de minuit surprenante !

La deuxième oeuvre de M.A. Charpentier était le morceau de choix de ce concert avec la « Messe de Minuit ». Une oeuvre surprenante à prime abord, puisqu’il est dit que le compositeur l’a voulu en une messe parodie ! Cela peut surprendre mais quoi de plus simple que d’appuyer la mélodie en s’inspirant de la musique populaire de noëls traditionnels.

Le public a sans doute reconnu quelqu’uns de ces airs. Dès les premières mesures d’un Kyrie Eleison jusqu’à l’Agnus Dei final, tout un ensemble de mélodies populaires qui font la beauté de cette Messe, accentuée par un orchestre de musiciens et leurs instruments de musique baroque, composé de Hélène Fouchères et Moana Galetti (violons); Vincent Deprecq (Alto); Nicolas Cerveau (Cello); Aranzazu Nieto et Elise Ferrier (Flûtes); Hélène Mourot et Elisabeth Passot (Hautbois) et Florent Guillamin aux percussions. Sans oublier celle qui est accompagnatrice du choeur en concert et aux répétitions, Carine Seguin et son orgue positif.

Deux soirées de concert, puisque la veille le Choeur Opus 71 s’est présenté à un petit public Beaunois, dans la froideur de la Collégiale Notre Dame de Beaune. Pour ce concert chalonnais qui a largement rempli l’église du Sacre Coeur on pouvait noter la présence de Gilles Platret, maire de Chalon sur Saône; de Dominique Rougeron, adjointe au maire et de Françoise Vaillant, Conseillère départementale.

Le choeur OPUS 71 recrute

Le Choeur Opus 71 après ces deux concerts préparés avec audace en trois mois de travail, a ravi largement le public chalonnais et il s’inscrit déjà dans de proches répétitions avec un nouveau programme de belle facture.

Celles et ceux qui ont aimé la prestation du choeur, qui désirent rejoindre OPUS 71, s’ils sont soprani, ténor, et basse, peuvent venir rejoindre le choeur le 3 janvier 2022 à 20h30 à l’école Laénnec à Chalon sur Saône

JC Reynaud