Un chèque de 1000€ remis à octobre rose par la municipalité et les associations de Fontaines.

Avec un prénom prédestiné, Rose Belfils du foyer rural de Fontaines est la référente d’octobre rose dans la commune. Déléguée par la présidente du foyer rural, ce samedi matin 18 décembre, elle avait pour mission de remettre aux associations qui soutiennent et aident les femmes atteintes de cancer, les dons récoltés le mois d’octobre et lors de la marche rose organisée dans la commune.

Comme Rose l’a dit dans son introduction de discours : « pour bien réussir il faut des ingrédients : des associations, la municipalité, des idées et une bonne volonté. Après la préparation : vous prenez les ingrédients un par un, vous les réunissez dans une salle de réunion et vous laissez mijoter, renouvelez l’opération deux ou trois fois, lorsqu’une petite fumée commence à s’échapper c’est prêt. Réalisation : la couleur rose envahi le village, la musique est au rendez-vous, c’est une réussite. Tout le monde a bien digéré et aujourd’hui, c’est l’occasion de remercier tous ceux qui ont œuvré pour la réussite de cette manifestation et qui vont permettre de remettre le bénéfice aux associations qui accompagnent les personnes atteintes d’un cancer et leur famille. »

Les 1000€ récoltés ont été répartis entre l’association ̏Cora Saône˝ représentée par Dominique Bak, ̏Toujours femme˝ représentée par Chantal Doyen, ̏la ligue contre le cancer˝ dont Thérèse Bessette est la responsable du comité local et Maurine Frammery chargée de préventions à l’association ̏Siel bleu˝.

Nelly Meunier Chanut maire de Fontaines a voulu, lors de cette réception de remise de chèque, mettre en lumière les associations et leur témoigner toute son admiration pour ce qu’elles ont fait au quotidien, un travail d’accompagnement auprès des malades, des familles, des aidants. Elle a remercié Rose et tous les membres du foyer rural pour cette belle journée ensoleillée et musicale. Il y a aussi des associations qui sont venues rejoindre le mouvement de solidarité pour la grande satisfaction des élus et organisateurs de cette marche rose. Madame le maire a invité les Fontenois(es) à rester mobilisés(es) et se préparer pour octobre 2022.

Philippe Gelin a ajouté que la municipalité par le comité vie associative a eu plaisir à travailler avec les membres du foyer rural. Le foyer rural est porteur de cette action depuis plusieurs années et pour 2021 il a fédéré d’autres associations fontenoises, sans oublier la participation des commerçants, marquant ainsi un point important, qu’à plusieurs on est plus fort.

C.Cléaux