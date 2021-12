VACCINATION DES ENFANTS - Les précisions de la Préfecture de Saône et Loire

Après les avis favorables des autorités scientifiques, le ministère des Solidarités et de la Santé a ouvert le 22 décembre la vaccination à tous les enfants âgés de 5 à 11 ans.

Les autorités sanitaires mettent en évidence le bénéfice de la vaccination des enfants en bonne santé. En effet, 80 % des enfants atteints de formes graves de Covid-19 ne présentent pas de comorbidité.

Deux forces d’action vont porter cette dynamique :

• les centres de vaccination,

• Les professionnels de santé habilités à vacciner les enfants âgés de 5 à 11 ans :

→ les médecins,

→ les infirmiers, qui disposent d’une compétence d’administration des vaccins aux enfants à la condition que cet acte ait fait l’objet d’une prescription médicale préalable.

→ Les professionnels des services de protection maternelle et infantile (PMI).

Dans ce cadre, la commande de doses pédiatriques via le portail de commande a été ouverte aux médecins et aux PMI.

Quatre centres proposent cette vaccination dès à présent en Saône-et-Loire :

Autun : salle Hexagone, 1 Bd Frédéric Latouche, 71400 Autun,

Chalon-sur-Saône : 13 Rue de la Banque, 71100 Chalon-sur-Saône,

Mâcon : Salle Le Pavillon, 5 Impasse de l’Heritan, 71000 Mâcon,

Paray-le-monial : Salle du Centre Associatif Parodien, 9 rue Lathuilière, 71600 Paray-le-monial.

Il est possible de prendre rendez-vous via la plateforme doctolib.fr ou par téléphone au 03 85 90 87 41.



Dans ces centres, des lignes spécifiques sont prévues, le vaccin Pfizer étant dosé dans une forme pédiatrique adaptée à l’enfant. Une consultation pré-vaccinale systématique est réalisée par un médecin. La vaccination des 5-11 ans nécessite la présence d’au moins un parent accompagnateur, muni d’un formulaire d’autorisation parentale ( https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R59553 ), signé par au moins l’un des deux parents.