Le service jeunesse de Saint-Rémy à la découverte du billard

Mercredi Après-midi, c'était découverte pour 8 jeunes âgés de 11 à 18 ans du Service Jeunesse de Saint Rémy au sein du Billard Club Chalonnais. C'est avec un grand plaisir que quelques membres du bureau (Serge Lageneste, Alain Bouvrande, Francois Serna, Alain Dusson et Bernard Jacob) ont pu accueillir et faire découvrir le club dans la très belle salle municipale et ont pu expliquer les différents modes de jeu du billard français - coup naturel , coulé, rétro, la façon de tenir une canne de billard, le chevalet ainsi que les bases techniques de ce jeu et de faire découvrir le billard américain. Ces jeunes ont pu jouer sur de vrais billards de compétition et terminer par des petits matchs. Prochaines compétitions : au Billard Français le 9 janvier , 3éme tournoi 3 Bandes dans les différentes catégories et au Billard Américain le 16 janvier a Dijon tournoi au mode de jeu de la 8 .