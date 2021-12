AVIS DE DECES - Madame Paulette BOURGEOIS née PLISSONNIER

RANCY, SAINT-CYR, VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE, DIJON, CHALON-SUR-SAÔNE, VIREY-LE-GRAND



Patrick et Sylvie Bourgeois,

Maryline et Régis Gollion,

Sylvette et Patrice Naltet,

Nathalie et Olivier Jacques,

Stéphane et Alexandra Bourgeois,

ses enfants et leurs conjoints ;

ses onze petits-enfants et ses quinze arrière-petits-enfants,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Paulette BOURGEOIS

née PLISSONNIER

survenu à l'âge de 89 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 29

décembre à 14h30 en l'église de Rancy suivie de l'inhumation au cimetière de Rancy.

Paulette repose au centre funéraire de Louhans où les visites seront libres.

Une pensée est demandée pour son époux,

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

Gabriel