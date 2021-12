AVIS DE DECES - Monsieur Didier MARCHIONE

CHALON-SUR-SAÔNE



Erick,

Benoit et Florence,

ses fils et sa belle-fille ;

Elisa et Lucie,

ses petites-filles ;

Marc et Josiane Marchione,

ses parents ;

Madeleine, sa sœur ;

Angélique et Michael,

Matthias et Charlotte,

ses neveux et filleuls et leurs conjoints ;

ses tantes ;

ses cousins et cousines,

vous font part du décès brutal de

Monsieur Didier MARCHIONE

Retraité police nationale

survenu le 23 décembre 2021, à l'âge de 64 ans.

Ses obsèques civiles seront célébrées le mercredi 29

décembre 2021, à 11h15, en la salle de cérémonies du Crématorium du Creusot.

Ni fleurs, ni plaques.

Didier repose à la Chambre Funéraire Roc Eclerc à Saint-Rémy.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.