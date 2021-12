COVID 19 - Trois jours de télétravail obligatoire pour 3 semaines

"A compter de la rentrée et pour une durée de trois semaines, le recours au télétravail sera rendu obligatoire dans toutes les entreprises et pour tous les salariés pour lequel il possible, à raison de trois jours minimum par semaine et si possible quatre jours quand cela est possible", a expliqué Jean Castex.

Jean Castex a annoncé que les concerts debout seront désormais interdits, tout comme la consommation de boissons de nourriture dans les transports collectifs, les restaurants et les cinémas.

La consommation devra, elle, se faire assise dans les bars et les restaurants.

Toutes les cérémonies de vœux prévues en janvier seront par ailleurs annulées.

Les grands rassemblements seront limités à une jauge de 2.000 personnes maximum à l'intérieur, et 5.000 à l'extérieur, a annoncé Jean Castex.

Le Premier ministre a annoncé la création du pass vaccinal, dont le projet de loi a été présenté cette après-midi en Conseil des ministres.

"Dans les lieux où (le pass sanitaire) s'applique (...), il faudra justifier d'être vacciné pour pouvoir rentrer. Un test négatif ne suffira plus", a expliqué Jean Castex.

Sous réserve de son adoption par le Parlement, ce pass vaccinal devrait s'appliquer à partir du 15 janvier.