Le tant attendu spectacle 'Machine de cirque', c'est cet après-midi et jusqu'à jeudi à l'Espace des Arts !

Spectacle pour tous à partir de 5 ans.



Après l’apocalypse, cinq gars totalement isolés espèrent contacter d’autres rescapés. Mais comment faire sans ordinateur ni aucun moyen de communication ? Coincés dans une drôle de machine, les circassiens québécois font preuve d’une imagination débordante pleine de folies et de fantaisies. Entre fantasmes insolites, tentatives périlleuses et rêves extravagants, ils rivalisent d’originalité pour conserver une parcelle d’humanité. Diablement déjantés et téméraires, ils passent dans une frénésie jouissive et fascinante du trapèze au mât chinois, de l’acrobatie au jonglage, du monocycle à la batterie et de la planche coréenne à la serviette de bain. De la haute voltige saisissante de virtuosité !



À retrouver cette semaine :

Mardi 28 à 17h

Mercredi 29 à 15h et 20h

Jeudi 30 à 17h

Renseignements/ Tarifs / Réservations : https://www.espace-des-arts.com/saison/machine-de-cirque-2021

Texte et visuel : Communication Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône - Crédit photo : Loup-William Théberge