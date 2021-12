La réouverture à la circulation de la rue Georges Musy, le soulagement de Laëtitia Boivin maitre artisan coiffeur.

Le Covid 19 et ensuite les travaux dans la rue où se situe le salon de coiffure ont eu raison de la fréquentation du salon de coiffure. Effectivement, dès l’obligation imposée par le gouvernement lors de la première vague en 2020, Laëtitia Boivin a été contrainte comme ses collègues à baisser le rideau de son établissement. Dès l’annonce classant les salons de coiffures dans les commerces essentiels, la réouverture s’est trouvée confrontée à l’engagement de travaux de la rue, rue complètement défoncée pour réfection des réseaux d’eau et d’assainissement, des travaux qui ont duré jusqu’à début décembre et enfin la réouverture à la circulation. La clientèle ne pouvant accéder facilement au salon s’est tournée vers d’autres établissements. Covid plus travaux, c’est un peu plus de 20% de personnes en moins sur la fréquentation du salon.

Au lieu d’attendre dans un salon vide, avec Perrine, son apprentie en 2ème année de BP, elles ont suivi des stages de formation sur les nouvelles techniques et les nouvelles tendances, ce qui a représenté un coût supplémentaire mais sera bénéfique pour attirer une nouvelle clientèle.

Laëtitia s’exprime sur la situation qu’elle vient de vivre : « la fermeture à cause du Covid et en parallèle les travaux qui ont bloqué la rue, les clients se perdaient à tourner dans St Rémy pour trouver le chemin pour venir. Un bon nombre a abandonné, heureusement les fidèles clients et clientes sont restés et reviennent. J’en profite pour les remercier de leur fidélité. Pour bien terminer l’année, le salon reste ouvert la semaine 52. En 2022, dans le salon je vais faire en sorte que le mot Covid reste à l’extérieur et que le salon reste un lieu de détente, de bien-être »

Le sourire de la jeune femme que l’on devine derrière le masque lorsqu’on entre dans le salon, laisse apparaitre une ambiance familiale, à l’écoute et attentive aux personnes qui ont poussé la porte du salon.

C.Cléaux