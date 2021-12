Le Chalonnais Ludovic Berteau nouveau président régional de la Jeune Chambre Economique

Le nouveau président, élu le 11 décembre dernier lors du congrès régional à Auxerre, sera assisté par Coralie Desvaux, vice-présidente formation (Montbard Haute Côte d’Or), Pauline Contat, vice-présidente développement (Dijon), Clémentine Sénecat, vice-présidente communication et secrétaire (Grand Besançon), Sylvain Moreau, trésorier (Nevers et Nièvre) et Adrien Bailly, past-président (Auxerre).

Premier président chalonnais

Agé de 33 ans, Ludovic Berteau est gérant d’une société spécialisée dans l’accompagnement des entreprises dans l’élaboration ou l’amélioration de leur politique en santé et sécurité au travail. Entré au sein du mouvement en 2017, il a été président de la JCE de Chalon en 2020 et était en 2021 vice-président de la fédération régionale des jeunes chambres économiques de Bourgogne Franche-Comté en charge du développement et du partenariat. Depuis la fusion de la Bourgogne avec la Franche-Comté en 2015, c’est la première fois qu’un membre de la JCE de Chalon accède à la présidence régionale.

Le bonheur des membres

Avec son équipe au slogan évocateur et tenant en deux mots forts « atout » et « cœur », Ludovic Berteau souhaite durant l’année qui vient mettre au centre du mouvement les adhérents des onze jeunes chambres économiques de Bourgogne Franche-Comté et ainsi leur donner toutes les cartes en mains afin de saisir toutes les dimensions JCI en région. Le Chalonnais arrive sur le fauteuil présidentiel alors que la fédération régionale vient de s’enrichir d’une nouvelle JCEL : Nord Franche-Comté. En 2022 le « cœur » de la fédération régionale battra fort et de six manières différentes : la communication, la formation, le développement, l’international, le partenariat, et la convivialité. « Notre seul objectif est le bonheur des adhérents des JCE de Bourgogne Franche Comté » assure le président Berteau. Ce qu’on pourrait traduire ainsi : agir avec envie, former avec passion et se former avec plaisir, partager à l’international l’opportunité de s’ouvrir aux autres, et la convivialité, l’ADN de la Bourgogne Franche-Comté.

Une ambassadrice extérieure

Tout juste élu, Ludovic Berteau a présenté aux membres présents la première ambassadrice extérieure de la fédération régionale : AnnHnnA. Cette auteure-compositrice-interprète icaunaise, forte déjà de vingt années de carrière, va faire rayonner les JCE de Bourgogne Franche-Comté sur sa communauté tout au long de 2022.

Enfin durant sa présidence Ludovic Berteau aura l’honneur d’accueillir le président Julien Callon et les instances dirigeantes de la JCEF lors de la convention nationale qui se tiendra à Auxerre du 23 au 25 juin 2022.

Gabriel-Henri THEULOT