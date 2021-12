En Saône et Loire, pour le Réveillon du 31, fermeture des débits de boissons après 2h du matin et interdiction des soirées dansantes

La Saône-et-Loire est particulièrement touchée par la 5ème vague de COVID-19 : au 25 décembre, le taux d’incidence était de 523/100.000 habitants, faisant du département l’un des plus touchés de la région Bourgogne-Franche-Comté.

Cette situation entraîne une tension forte sur nos services hospitaliers avec 196 personnes hospitalisées dont 23 en réanimation.

Afin de contenir la vague des contaminations, le Premier Ministre a annoncé lundi soir de nouvelles mesures de freinage qui prendront effet à compter du 3 janvier prochain et pour lesquelles un décret devrait très prochainement paraître.

Sans attendre l’entrée en vigueur de ces mesures et pour réduire au maximum les risques de contaminations lors de la soirée du nouvel an, le préfet de Saône-et-Loire a pris ce jour deux nouveaux arrêtés :

• l’un de fermeture des débits de boissons dans le département au maximum à 2h du matin les nuits du 31 décembre et du 1er janvier ;

• l’autre d’interdiction des soirées ou activités dansantes dans les établissements recevant du public (ERP), et notamment les salles polyvalentes, du 31 décembre au 1er janvier.

Cette dernière mesure vise, en outre, à corriger la distorsion de concurrence avec les discothèques, dont la fermeture est prolongée jusqu’au 24 janvier 2022.

Ces deux nouveaux arrêtés viennent compléter les mesures prises dès la semaine dernière, à savoir l’interdiction des rassemblements spontanés et non-encadrés de plus de 50 personnes ainsi que la consommation de nourriture et d’alcool sur la voie publique les 31 décembre 2021 et 1er janvier 2022.