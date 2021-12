Se souhaiter la bonne année, et se faire vacciner, ce sera possible dimanche 2 janvier en Saône et Loire

Communiqué de la Préfecture de Saône-et-Loire :



Face à l’accélération de la propagation du virus et à la demande forte de vaccination , les centres de vaccination de Chalon-sur-Saône et de Mâcon seront de nouveaux ouverts ce dimanche 2 janvier 2022, de 8 h à 18 h sur rendez-vous.

Cette vaccination se fera avec les vaccins Moderna et Pfizer (réservés prioritairement aux moins de 30 ans).

L’organisation de cette journée supplémentaire de vaccination est assurée par les équipes du Service départemental d’incendie et de secours.

Il est possible de prendre rendez-vous via la plateforme doctolib.fr ou par téléphone au 03 85 90 87 41.

Pour rappel, le centre de vaccination de Mâcon se situe à la Salle le Pavillon, 5 Impasse de l’Heritan. Le centre de vaccination de Chalon-sur-Saône se situe au 13 rue de la Banque.