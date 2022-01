Face au risque d'implosion de la machine économique, l'Etat assouplit les règles face à la COVID19

Le ministre de la santé, Olivier Véran, a dévoilé dans le Journal du dimanche les nouvelles règles applicables dès lundi pour les personnes positives et les cas contacts, quel que soit le variant.

Si vous êtes contaminé et que vous présentez un «schéma vaccinal complet», la quarantaine est ramenée à sept jours (au lieu de dix jusqu’alors), et même réduite à cinq jours en cas de «test antigénique ou PCR négatif» et d’absence de «signes cliniques d’infection depuis 48h», précise le ministre.

Pour les personnes positives non vaccinées (ou seulement partiellement), l’isolement demeure de dix jours, sauf si un test de dépistage au septième jour se révèle négatif.

Les cas contacts vaccinés avec dose de rappel, qui devaient s’isoler une semaine en cas de suspicion Omicron, sont désormais EXEMPTES de tout isolement à la condition d’aller se faire tester au moins trois fois à titre préventif, par un test PCR ou antigénique à J0 (jour où ils apprennent qu’ils sont cas contact), puis à J2 et J4 par des autotests «fournis gratuitement en pharmacie».

Les cas contacts non vaccinés ou n’ayant pas encore fait leur rappel, devront eux s’isoler une semaine.

Face à la possible implosion du système économique français avec notamment l'explosion du nombre d'arrêts de travail soit en tant que cas contact ou comme positif, le gouvernement a souhaité faire un pas de côté. Une prise de risque qui sera à suivre de près.

L.G