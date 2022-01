La CPME soulagée par l'allongement possible de la durée de remboursement des prêts garantis par l'Etat (PGE) jusqu'à 10 ans

Communiqué :

Depuis plus d’un an, la CPME alertait sur les difficultés qu’auraient certaines entreprises à rembourser les prêts garantis par l’Etat (PGE) et réclamait un allongement de la durée de remboursement, jusqu’à présent limitée à 6 ans.

?« Alors que les premiers remboursements devaient intervenir en mars prochain, souligne le président Thierry BUATOIS, notre dernière enquête de conjoncture de décembre 2021 indiquait que 29% des entreprises ayant recouru à un PGE, estimaient « ne pas avoir la capacité de le rembourser dans les conditions actuelles ». Et l’on peut légitimement redouter que les dernières restrictions sanitaires n’accroissent encore les difficultés dans certains secteurs ».

« Dans ce contexte, explique-t-il, nous nous félicitons de la possibilité, confirmée ce mardi matin par le ministre de l’Economie et des Finances, Bruno Le Maire, qui sera offerte, après examen des dossiers et accord de la Médiation du crédit, d’étaler les remboursements sur une période pouvant aller jusqu’à 10 ans. Les entreprises pourront également, toujours avec l’accord de la Médiation du crédit, commencer à rembourser les PGE avec 6 mois supplémentaires, à la fin de l’année 2022 ».

« Bon nombre de nos entrepreneurs qui voyaient avec angoisse s’approcher les échéances de remboursement du PGE, qui viennent se cumuler, rappelle Thierry BUATOIS, avec les remboursements de reports de charges sociales et fiscales, seront soulagés par cette annonce. Il est néanmoins important que cette faculté soit ouverte à toutes les entreprises, indépendamment de leur taille ou de leur secteur d’activité ».