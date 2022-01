En 2022, la Mission Locale du Chalonnais repart de plus belle!

Au service du territoire, la Mission Locale du Chalonnais a pour but de proposer à chaque jeune âgé de 16 à 26 ans déscolarisé un accompagnement personnalisé. En 2021, elle a accompagné 2489 jeunes sur rendez-vous et lors d’ateliers, soit une progression de 8,4% par rapport à 2020. Il est l'heure de dresser un bilan plus que positif qui s'explique par l'investissement et la motivation dont a fait preuve l'équipe dirigée par Ibrahim Bathily à mettre sur le marché de l'emploi cette part non négligeable de la jeunesse du Chalonnais. Plus de détails avec Info Chalon.

Une fois franchie la porte du 49 Avenue Boucicaut, Isabelle Montaigne, la chargée d'accueil de la Mission Locale du Chalonnais, vous dirigera vers le conseiller le plus adapté aux attentes de tout jeune âgé de 16 à 26 ans, déscolarisé et n'ayant pas du tout d'objectif professionnel défini.

Ces conseillers les aideront dans toutes leurs démarches relatives à l'emploi et à la formation.

En cette première semaine de janvier, il est temps de dresser un bilan sur l'année 2021.

Et, au vu des éléments portés à notre connaissance, la vice-présidente du Grand Chalon en charge de la politique de la Ville, des solidarités, de l'emploi et de l'insertion, Annie Lombard et Ibrahim Bathily, respectivement présidente et directeur de la Mission Locale du Chalonnais, ont de quoi être fiers.

Les chiffres parlent d'eux-mêmes :

▶ 1052 jeunes en premier accuei, issus des 136 communes qui relèvent de la Mission Locale du Chalonnais, soit une hausse de 19% par rapport à 2020, dont 36,7% de mineurs.

▶ 2898 jeunes en contacts, soit une progression de 7% par rapport à 2020.

▶ 2489 jeunes ont été accompagnés, soit une progression de 8,4ù par rapport à 2020.

La Mission Locale du Chalonnais c'est aussi 1220 entrées en emploi et 284 entrées en formation durant les douze derniers mois.

Autant d'actions qui font du Chalonnais, un bassin de l'emploi chez les jeunes dynamique avec, toutefois, des tensions dans certains secteurs d'activités.

Voici un petit tour d'horizon de quelques uns des conseillers de la Mission Locale du Chalonnais :

Céline Contant, conseillère Formation en charge entre autres du secteur sanitaire, social, de l'industrie, du commerce, administratif et sécurité.

Elle est à l'origine d'un partenariat avec l'IRTESS, organise de formation du secteur social.

«J'ai mis en place ce partenariat suite à une forte demande des jeunes souhaitant s'orienter vers les métiers du social ou qui ont une relation d'aide avec les autres», réagit Céline.

Un événement autour de ces métiers devrait être prochainement organisé, si les conditions sanitaires le permettent.

En 2021, sur les 7 jeunes qui se sont orientés vers les formations proposées par l'IRTESS, 2 sont actuellement en formation d'accompagnement éducatif et social.

Patrick Lebon, conseiller Emploi, est à l'origine d'un formulaire de prise d'offres, facilitant la collecte des offres auprès des employeurs.

«En lien avec le formulaire, nous avons donné la possibilité de postuler directement en ligne», indique Patrick.

Et sans CV!

«Cela nous permet de faire du repérage. Nous proposons d'ailleurs à toutes celles et ceux qui n'ont pas de curriculum vitæ, des ateliers CV», précise le conseiller.

Celui-ci nous explique que la Mission Locale du Chalonnais reçoit de nombreuses sollicitations d'employeurs pour des présentations métiers, du job dating et qu'elle profitera de la présentation de ses vœux aux employeurs pour leur faire quelques rappels.

Esmahen Guilouchi, est conseillère chargée des relations avec les entreprises. De son côté, il y a eu l'action Un jour, un job, le 3 juin, avec comme invités Manpower et le CIFA Jean Lamoise de Mercurey, mais aussi le salon Top Emploi, le 30 septembre avec une soixantaine d'entreprises et 220 entrées.

«Ça a été plus qualitatif que quantitatif et d'ailleurs les entreprises y ont trouvé plus de profils plus intéressants que les années précédentes*. On va remettre en place les Jeudis de l'intérim. Une action comme ça, c'est du concret!», précise Esmahen.

Céline Michard est conseillère en insertion et référante parrainage. Elle met en lien les jeunes avec des parrains et des marraines dans l'optique d'aider à les rapprocher du monde économique et faciliter leur accès à l'emploi, avec pour objectif de 50 entrées dans le dispositif en 2021.

Une mission accomplie avec succès.

«J'ai pour ambition d'organiser une réunion parrainage en février pour présenter le bilan de l'année et les nouveaux dispositifs mis en place par le Contrat d'Engagement Jeune. L'occasion de les remercier, surtout que ce sont des professionnels et des retraités qui le font à titre bénévole», ajoute Céline.

Cette dernière est toujours à la recherche de nouveaux partenaires.

Il y a actuellement 28 parrains et marraines.

Assitan Diallo, est conseillère spécialisée dans les Quartiers prioritaires de la Ville (QPV). Elle a participé entre autres à l'opération de recrutement organisée aux Prés Saint-Jean en mai dernier, à Top Emploi, au dispositif Proximurs, au Bus de l'Emploi, renseignant le public sur les différentes offres et les formations proposées par le GRETA, l'IRFA, l'IFPA et Pôle Emploi, pour ne citer que ces organismes.

Cette conseillère tient une permanence dans les locaux de l'agence intérim Eureka tous les lundis après-midi de 14 heures à 17 heures avec ou sans rendez-vous.

Et pour finir, nous retrouvons Delphine Clerc, la responsable de secteur (Ndlr : en photo de une avec le directeur de la Mission Locale), en charge du management opérationnel et de l'accompagnement des conseillers, qui a aussi participé à Top Emploi, le Bus de l'Emploi, et 100 chances, 100 emplois.

Comme elle nous l'indique, conformément au nouveau protocole sanitaire entré en application ce lundi 3 janvier, tous les conseillers sont en télétravail au moins trois jours par semaine tout en restant en contact avec les jeunes qu'ils accompagnent. Ce qui explique pourquoi nous n'avons vu que quelques conseillers.

Donc, pas de modifications des horaires et structurelles, la Mission Locale du Chalonnais part du bon pied en 2022!

*À noter que l'édition 2020 a été annulée à cause de la crise sanitaire.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati