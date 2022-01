PASS VACCINAL - Sabotage des oppositions ou une majorité incapable de faire le boulot ?

En Saône et Loire, c'est tout naturellement le député de la 3e circonscription de Saône et Loire Rémy Rebeyrotte, qui est monté au créneau, dénonçant le comportant "Peu glorieux....Hier, le Groupe LR, profitant de la Présidence de l'une des leurs liée du fait que le Président Ferrand est touché par la Covid, a fait un coup politique, le "coup du rideau", bien connu des Assemblées Parlementaires. Faire ce genre de chose sur un texte d'urgence sanitaire visant à mieux protéger la population, les hôpitaux et les soignants, et la vie sociale, texte attendu par nos concitoyens pour accélérer la lutte contre la Covid avec le passe vaccinal, est une première, bien peu glorieuse. Parfaitement irresponsable, même si cela ne changera rien. L'examen du texte reprendra dans les heures qui viennent...et la tentative de sabotage aura fait long feu."

Une situation qui n'aurait pas du avoir lieu si... la majorité parlementaire était présente comme il se doit. Une situation qui n'est pas sans rappeler le vote de l'instauration du pass sanitaire en présence de quelques dizaines de parlementaires.

Alors sabotage des élus d'opposition ? ou tout simplement amateurisme de la majorité présidentielle. La réponse "est vite répondue" comme dirait l'autre. Comment peut-on qualifier d'un côté cette volonté de pass vaccinal comme indispensable et de l'autre côté ne pas mobiliser les troupes parlementaires de la majorité ? Il est toujours bon de rappeler que mathématiquement si vous additionnez l'ensemble des oppositions parlementaires... elles ne suffisent pas à inverser la majorité qui reste entre les mains de La République en Marche. Pas sûr que les élus de la majorité présidentielle avaient prévu entre temps le sabotage organisé... par les propos du Président de la République à l'origine d'une seconde interruption de séance !

Alors au sabotage dénoncé par les uns... on se contentera d'esquisser un sourire !

Laurent Guillaumé