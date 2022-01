Le secrétaire d'Etat Laurent PIETRASZEWSK ce vendredi à Chalon sur Saône

Laurent PIETRASZEWSKI, Secrétaire d'État auprès de la ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, chargé des Retraites et de la Santé au Travail, se rendra ce vendredi 7 janvier, à Chalon-sur-Saône dans le cadre du plan de mobilisation de la médecine du travail pour la vaccination des salariés contre le covid-19

Face à la nouvelle vague épidémique, un plan de mobilisation de la médecine du travail a été lancé fin décembre afin d’accélérer la vaccination des salariés encore non vaccinés ainsi que la campagne de rappel, notamment dans les TPE et PME.

Par la circulaire du 22 décembre 2021 transmise aux plus de 800 services de santé au travail en France, il a été demandé à chaque service de santé au travail de définir un plan d’action propre pour les semaines à venir.

Le secrétaire d’Etat se rendra dans l’un des services de santé au travail les plus importants du département de Saône-et-Loire, le centre MT71 en charge du suivi de 110 000 salariés, à l’occasion du lancement de son plan d’action.