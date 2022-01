Propos d'Emmanuel Macron : jugés «indignes» par le Collectif Chalonnais Anti-passes et Liberté vaccinale

La bronca des anti-pass locaux a été unanime et immédiate suite aux déclarations du chef de l'État tenus lors d'une rencontre organisée par Le Parisien. Réunis pour la première fois de l'année sur la Place de l'Hôtel de Ville ce mercredi 5 janvier à 18 heures, les partisans de la liberté vaccinale réclament ni plus ni moins que la destitution du président. Plus de détails avec Info Chalon.

«Eh bien, là, les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder. Et donc on va continuer de le faire, jusqu'au bout. C'est ça la stratégie»

Il ne fait aucun doute que la petite phrase du président de la République a suscité un tollé.

Le moins que l'on puisse dire c'est que ses propos ne sont pas tombés dans l'oreille d'un sourd chez les anti-pass du Chalonnais autodésignés le Collectif Chalonnais Anti-passes et Liberté vaccinale.

«Suite à cette sortie médiatique que nous jugeons indigne de la fonction qu'Emmanuel Macron occupe et qui déstabilise sa propre nation, nous demandons sa destitution», déclare Yoann Janet, une des figures de proue du collectif.

Une demande rédigée avec le syndicaliste Pierre Laine et adressée par courriel à tous les députés de Saône-et-Loire et de Côte-d'Or ainsi qu'au maire de Chalon-sur-Saône, Gilles Platret, où le collectif parle de déclarations qui fracture un peu plus «une nation déjà fragilisée par toutes les restrictions illogiques et incohérentes subies».

Ils étaient près d'une cinquantaine réunis sur la Place de l'Hôtel de Ville pour le premier apéro debout de l'année.

Cette agora citoyenne avait pour objectif de mobiliser les troupes à l'heure où les débats sur le pass vaccinal étaient encore en cours*.

Parmi les autres sujets abordés, il a été question également de la campagne de tractage qui débute dès ce vendredi 7 janvier à 17 heures sur la Place de Beaune.

Les opposants aux passes se sont fixés comme objectif de convaincre tous les vaccinés, «quelque soit le nombre de doses», de rejoindre l'Union Sacrée «contre le régime d'apartheid qui s'installe avec ces restrictions successives».

Le Collectif Chalonnais Anti-passes et Liberté vaccinale donne rendez-vous le samedi 8 janvier à 15 heures sur la Place de Beaune pour la Manifestation de l'Union Sacrée, première mobilisation de l'année 2022.

* L'Assemblée nationale a approuvé tôt ce jeudi matin le projet de loi instaurant la transformation du pass sanitaire en un "pass vaccinal".



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati