Rencontre internationale de boules : Réunion de préparation de la commission de la section Suisse de la Boule d’Or pour la venue de la délégation Suisse en mai 2022

La Commision de la Section Suisse du club de la Boule d’Or Chalonnaise composée de 16 membres (10 licenciés, 5 sponsors et 1 indépendant), s’est réunie jeudi à 11 heures, pour travailler sur l’organigramme de la délégation Suisse composée de 18 personnes du club de Clarens (pétanque) associé au club bouliste de Blonay qui viendra en date du 15, 16, 17 et 18 mai 2022 participer au concours international de Boules Lyonnaises et concours de pétanque organisé au clos Papillot.

Rappelons que cette confrontation internationale entre les deux clubs partenaires de la Boule d’Or Chalonnaise (boules lyonnaises) et du club prestigieux de Clarens (pétanque) se déroule sur une confrontation aller/retour lors du séjour, où les deux clubs s’affrontent en deux après-midi afin de déterminer les vainqueurs boulistes et pétanqueurs de cette 4ème édition de la rencontre franco/suisse.

La commission a préparé les différentes animations qui viendront agrémenter le séjour de trois jours des joueurs helvétiques dont nombreux ont participé à des Championnats du Monde (réception au clos, dégustation et visites de cave, rencontre avec les sponsors, soirée sponsors, soirée cartes, repas gastronomique, visite de la ville et de ses alentours, organisation du concours de Boules lyonnaise et de pétanque…). La venue d’un invité surprise de renommée mondiale comme invité d’honneur n’est pas à exclure lors de cet événement (projet dans la manche de l’organisateur).

La réunion se poursuivait par le repas de l’amitié concocté par Denis Isaie, l’intendant du club. Pour terminer, une partie de boules lyonnaises voyait la quadrette Blondet-Debrosse-Dezapy-Diry l’emporter sur la quadrette Oger-Laforet-Grenot-Villeneuve, sur le score sans appel de 13 à 5.