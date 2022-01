Le FC Chalon a mené sa deuxième campagne de vaccination pour ses joueurs

Une vaccination dont a pu profiter 3 joueurs du RTC (Rugby Tango Chalonnais)

Sous l’impulsion de son Président, Pascal Jacques, assisté de Dominique Pelletier, Damien Perrusson et Jean-François Cicala, le FC Chalon a mené une campagne de vaccination en partenariat avec Alain Gaudray , médecin anesthésiste et réanimateur au Centre hospitalier William Morey à Chalon-sur-Saône et Vice-président en charge de la santé au Grand Chalon, assisté de l’infirmière libérale Agnès Frachon, en direction des joueurs licenciés du club et de leur famille mais aussi à destination du RTC (Rugby Tango Chalonnais).

Cette opération qui avait connu un franc succès lors de sa première mise en place il y a plusieurs mois, s’est à nouveau déroulée au Club house du FC Chalon, samedi 8 janvier de 9 heures à 12 heures, et elle a permis à 42 personnes de recevoir une injection du vaccin, liée à la Covid 19.

Alain Gaudray tenait d’ailleurs à préciser : « Pour cette opération de vaccination à la Covid 19, je réponds à la demande du club de football pour cette deuxième série d’injections parce que j’étais déjà venu une première fois tout en sachant que pour la deuxième injection, beaucoup de sportifs l’ont fait ensuite ailleurs. L’avantage aussi de cette vaccination en dehors des centres de vaccination c’est qu’on est dans une démarche ‘d’allez vers les gens !’. On s’aperçoit alors qu’on a un taux de primo injection qui est le double de celui des centres de vaccination ! Pourquoi ? Parce que comme je l’ai fait dans une galerie marchande d’une grande surface de Chalon, les gens ont cette offre qui leur tend les bras. Ils n’ont pas de demande à faire sur doctolib. Ils n’ont pas à chercher un centre de vaccination sur internet. Autrement dit, les gens hésitants, et bien, ils constatent qu’il y a cette offre de vaccination sans rendez-vous et donc, ils franchissent le pas. Dans des équipes de sportifs comme ici, il y avait pour la 1ère injection un certain nombre de joueurs hésitants mais avec l’esprit de groupe, l’esprit d’équipe et bien les hésitants se sont retrouvés entrainés par les autres et finalement ils ont franchi le pas ! Bref, ce type de vaccinations en dehors des centres de vaccination, c’est important aussi car cela nous permet d’être un peu plus efficaces pour aller vers ces gens qui ne sont pas vaccinés ! ».

Lors de cet événement, on notait la présence de Claude Menella, Président du Comité Directeur du FC Chalon.

