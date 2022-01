Journée d’appel à la grève le 11 janvier 2022 dans le social, médico-social et sanitaire

Deux manifestations sont prévues en Saône et Loire - A Montceau les Mines et à Chalon sur Saône, les deux départs sont fixés à 14h30

A l’appel de la Fédération CGT Santé et Action Sociale, l’USD CGT Santé et Action Sociale 71 relaie le mouvement de grève et de manifestation pour la journée du 11 janvier 2022.

Le gouvernement reste sourd aux revendications des acteurs du médico-social en refusant de leur octroyer 183 euros accordés aux soignants. C’est mépriser ces travailleurs du SOCIAL nécessaires et importants au bon fonctionnement de leurs établissements.



Toutes et tous ensemble uni.e.s dans le social, médico-social et le sanitaire, pour obtenir de véritables améliorations de nos conditions salariales et de travail !

Il est temps de faire vivre nos propositions et revendications CGT pour une société plus juste

Former et embaucher massivement des professionnel.le.s !

Ouvrir des lits, des services et des établissements !

Augmenter significativement les salaires pour toutes et tous !

Travailler moins : 32 h , et une retraite anticipée pour nos métiers pénibles, pour travailler mieux et pour des emplois pour toutes et tous !

Un système de santé et de protection sociale avec des moyens pour répondre aux besoins de toutes et tous, accessible et dans la proximité



Face à toutes ces attaques, nous les oubliés du Ségur, les travailleurs sociaux, les agents territoriaux du social et de la santé, nous allons prendre la rue avec les infirmières, les aide-soignants, les ASH, les AMP, les Manip radio, techniciens de laboratoire, les agents de service de réanimation, les sages-femmes, IADE, IBODE etc…



Manifestation à Montceau les Mines à 14h30 Place de l’Hôtel de ville

Manifestation à Chalon départ 14h30 de la Maison des Syndicats

Rassemblement