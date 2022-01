Les talus de la RD 69 ont été confortés à Moroges

A l'image de ce qui avait été fait à Montagny les Buxy, c'est du côté de Moroges que le Vice-Président du Conseil Départemental a procédé à la réception des travaux, accompagné de sa binôme et conseillère départementale du canton de Buxy et des élus locaux, réalisés entre la fin du mois d'août et le mois de septembre, pour un coût de 51000 euros, financés à 100 % par le département. Enrochement et réparation de la chaussée effondrée étaient au coeur de l'opération.

Les travaux ont été confiés à l'entreprise Pélichet du groupe Rougeot.

710 murs de soutènement sont placés sous surveillance du département.