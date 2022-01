Projet d’une école alternative autour de Chalon

« Sois le changement que tu veux voir dans le monde ». Cette citation de Mahatma Gandhi signe la communication de la nouvelle association L’Univers des talents. Née en décembre 2021, elle promeut une école « autrement ». Pierre Bousquet, son président, l’exprime en ces mots : « Comment peut-on enseigner à un enfant si on n’a pas le cœur ouvert ? »

Une école connectée à la vie



L’Association L’Univers des talents vous invite à la projection du film de Julien Peron : L’école de la vie, une génération pour tout changer. Si les conditions sanitaires le permettent, le réalisateur se joindra aux membres de l’association pour échanger avec le public, à l’issue de la projection.

Comment redonner un sens à l’école ? Quelle peut y être la place des parents ? « L’école ne peut avoir de sens que si elle est dans la vie, elle doit être connectée à la vie. » entend-on dans le film de Julien Peron.

Projet : une école alternative près de Chalon

Cette ciné-rencontre sera une façon vivante et concrète de présenter le projet de l’association L’Univers des talents : créer une école alternative près de Chalon, sous une forme collaborative. Le projet d’ouverture des premières classes se ferait en septembre 2022.

L’école, hors contrat, laïque et à but non lucratif regrouperait des classes de 15 enfants, de la maternelle à la fin du collège, dans un cadre de nature. On souhaite y développer l’autonomie et le sens de l’engagement. Les parents peuvent s’associer au projet s’ils le souhaitent.

Nathalie DUNAND

[email protected]

Megarama, samedi 15 janvier à 15 h : L’école de la vie, une génération pour tout changer, de J. Peron

Réservation des places : Colibris.link/ecole

Prix des places : de 4 € à 8 €

Bande-annonce du film : https://www.youtube.com/watch?v=yolDi23IHsQ

Plus d’informations :

Pierre Bousquet : 06 32 90 86 23

Mail : [email protected]