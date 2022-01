COVID 19 - Nouveau changement dans le protocole scolaire

Décidemment, quand ça ne veut pas .... Alors que la situation se tend de plus en plus dans les écoles françaises face à la politique gouvernementale en terme d'organisation des dépistages, et surtout l'incapacité du réseau de dépistage à suivre, Jean Castex a annoncé ce lundi soir sur le plateau de France 2 de nouveaux aménagements.

• Quand un cas positif sera décelé dans une classe, on ne demandera plus aux parents de venir chercher tout de suite leur enfant : "on attendra la sortie scolaire", explique Jean Castex.

• Ensuite, si votre enfant est cas contact, il n'aura plus besoin de faire trois tests, dont un PCR ou antigénique. "Il pourra recourir à trois autotests", ajoute le Premier ministre.



• Il n'y aura plus besoin pour les parents de produire une attestation pour chaque test négatif. "On va demander une attestation une fois pour toutes, pour simplifier la vie des parents et des enseignants", a déclaré Jean Castex.