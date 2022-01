"Primaire "Populaire : la seule voie du rassemblement à Gauche !" pour Tristan Bathiard, Président du PRG-Centre Gauche 71

Depuis plusieurs mois, le Parti Radical de Gauche n’a cessé d’interpeller les différents partis de gauche et écologistes pour permettre que se forme une coalition en vue de la Présidentielle. Oui, seule l’union permettra au peuple de gauche d’espérer des jours heureux.

C’est pourquoi, nous invitons militants, sympathisants et électeurs de gauche et écologistes de Saône et Loire à participer massivement à la Primaire Populaire.

C’est à eux désormais qu’il appartient désormais de mettre fin à l’humiliation de la désunion.

Le PRG apportera ses suffrages à Christiane TAUBIRA qui a accepté, dimanche, le principe et les règles de cette Primaire Populaire. Les électeurs ne comprendraient pas que les autres candidats de gauche et les écologistes n’en fassent pas de même en cohérence avec leurs déclarations.

Il n’y a plus de temps à perdre. Nous appelons les saône-et-loiriens à s’inscrire avant le 23 janvier et ainsi, pouvoir participer à la Primaire Populaire.

Tristan BATHIARD

Président du Parti radical de Gauche – le centre gauche 71