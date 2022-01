PRESIDENTIELLE - Gilles Platret va-t-il rejoindre Eric Zemmour ?

Le maire de Chalon sur Saône va-t-il claquer la porte et pousser un peu plus loin son aventure sur la droite de l'échiquier. La question était posée ce mardi matin sur le plateau de Jean-Marc Morandini.

Habitué du plateau de Jean-Marc Morandini, Gilles Platret était cette fois-ci le coeur du sujet. Poussé dans ses retranchements par l'animateur, le maire de Chalon sur Saône était appelé à s'exprimer sur son possible ralliement à la candidature d'Eric Zemmour. Gilles Platret a entretenu le flou dans ses déclarations, une déclaration guère au goût de Morandini, accusant le Chalonnais de "langue de bois bidon". A la question de rejoindre Marine Le Pen, "jamais, elle est nulle. Tout le monde le sait. Elle mettrait le pays à terre" a livré Gilles Platret, avant de préciser "qu'Eric Zemmour est républicain. Il n'est pas d'extrême-droite".

A la question directe posée par l'animateur, Gilles Platret a précisé "le cheminement se poursuit". Un flou volontaire alimenté par le magistrat chalonnais mais un flou qui pourrait susciter un certain nombre d'interrogations au coeur même de sa majorité municipale.

Un certain nombre d'élus de la majorité municipale apprécient de moins en moins la ligne politique portée par Gilles Platret, au point qu'un éventuel rapprochement en direction d'Eric Zemmour pourrait définitivement mettre le feu au baril de poudre communal. De toute évidence, Gilles Platret cultive l'ambiguité sur son soutien et prêche pour une "clarté de ligne politique" à destination de sa famille politique. Une clarté qui n'aura pas été sa qualité première ce mardi sur le plateau de Morandini. "J'ai des décisions à prendre, je les prendrai... et personne ne les prendra pour moi".

Laurent Guillaumé