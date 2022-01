VACCINATION - 8 centres ouverts ce samedi en Saône et Loire

Pour permettre de répondre à la demande de rendez-vous de vaccination, certains centres seront ouverts ce samedi 15 janvier 2022.

Comme depuis plusieurs semaines déjà, les centres de Chalon-sur-Saône (13 rue de la Banque) et de Mâcon (5 Impasse de l’Heritan) seront ouverts de 8h00 à 18h00 sur rendez-vous. Pour ces deux centres, la vaccination est assurée par le Service départemental d’incendie et de secours et 60 créneaux seront réservés uniquement à la vaccination des enfants.

En compléments de ces deux centres 6 autres seront ouverts, dont l’organisation sera assurée par les communes :

Le Creusot de 10h00 à 16h00 (Maison des associations Guynemer, 5 rue Guynemer , 71 200 Le Creusot)



Epinac de 9h00 à 16h00 (Maison syndicale, 34 Rue Jean Jaurés, 71 360 Epinac)



Gergy de 9h00 à 12h00 (Foyer rural, 6 Rue Louis Loranchet, 71 590 Gergy)



Louhans de 8h30 à 11h00 (Groupe Scolaire Jean Vial, 7 Rue des Bordes, 71 500 Louhans)



Paray-le-Monial de 9h00 à 13h00 (Salle du Centre Associatif Parodien, 9 rue Lathuilière,71 600 Paray-le-Monial)



Pierre-de-Bresse de 9h00 à 16h00 (Salle André Berry, Rue des Potiers, 71 270 Pierre-de-

Bresse)

Il est possible de prendre rendez-vous via la plateforme doctolib.fr ou par téléphone au 03 85 90 87 41.