POLEMIQUE PLATRET - "Il faut aujourd'hui une clarification politique" pour le député de Saône et Loire, Raphaël Gauvain

Gilles Platret abîme Chalon. Ses polémiques incessantes dégradent profondément l’image de la Ville et son attractivité. Hier, c'était les repas de substitution et le refus de recevoir les Ministres. Aujourd'hui, l’épuration ethnique, les mamans voilées et les mariages blancs. Demain, ce sera à n'en pas douter un engagement derrière le candidat d'extrême droite Éric Zemmour.

Il faut aujourd'hui une clarification politique. Le silence des élus de la majorité municipale - et particulièrement le Premier adjoint, le Président du Grand Chalon et les Conseillers départementaux - est assourdissant. Ils doivent agir. Tergiverser, c'est accepter.

Raphaël Gauvain

Député de Saône-et-Loire

5ème circonscription