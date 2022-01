AVIS DE DECES - Madame Louise SOLIGNAT née BROCHOT

GIVRY



Fernand Solignat,

son époux ;

Isabelle, sa fille et Pierre son compagnon ;

Anne-Louise,

sa petite-fille ;

Rolande Brochot,

sa belle-soeur ;

Philippe, Anne-Marie Brochot,

son neveu, sa nièce et leurs conjoints ;

Henri et Fanette Lourdin,

ses cousins ;

les familles Cafiot et Bessege,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Louise SOLIGNAT

née BROCHOT

survenu le 9 janvier à l'âge de 91 ans.

Ses obsèques seront célébrées le lundi 17 janvier à 10h30 en l'Eglise de Givry suivies de la crémation dans l'intimité familiale.

Ni plaques, ni fleurs.

La famille remercie le personnel soignant du SSIAD et de l'ADMR de Buxy, de la maison médicale de Givry pour leurs bons soins et toutes les personnes qui prennent part à sa peine.