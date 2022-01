Médailles du travail à l’ESAT Atelier des PEP 71

L’ESAT Atelier des PEP 71 a été très heureux de pouvoir récompenser cinq de ses travailleurs lors d’une cérémonie de remise des médailles du travail qui s’est tenue dans ses locaux, en petit comité et en fin d’année 2021.

Madame Thomas et Messieurs Espour, Magnien, Paing et Oligo ont reçu, des mains de Monsieur Galy, Vice-Président des PEP71 et Administrateur Référent de l’ESAT, la médaille des 20 ans de service, en remerciement de leur engagement, de leur sérieux et de leur motivation à exercer leur travail au sein des ateliers Horticulture, Espaces Verts et prestations en entreprise.

Deux travailleurs concernés sont en retraite, trois d’entre eux sont toujours en activité et comptent bien si leur santé le leur permet obtenir la médaille de vermeil dans 10 ans.

JCR