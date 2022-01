Où acheter les meilleures galettes des rois de Chalon-sur-Saône ? (1)

Après Noël, vous avez comme une envie de prolonger les hostilités gourmandes ? Ça tombe bien, depuis le 6 janvier, jour de l'Épiphanie, c'est la quête de la meilleure galette à Chalon-sur-Saône ! Durant les jours à venir, nous vous proposons un tour gourmand des boulangeries de la ville pour vous présenter leurs créations à la pâte feuilletée pur beurre et à la frangipane (ou pas). Plus de détails avec Info Chalon.

Chaque année, c'est la même chose. Vous ne savez pas où vous rendre pour acheter la meilleure galette de rois de Chalon-sur-Saône?

Si certains ont déjà jeté leur dévolu sur la galette de leur boulangerie préférée et pensent avoir la réponse à cette énigme, nous allons passer en revue toutes les galettes des rois de notre ville.

Traditionnelle à la frangipane, à la pomme ou à la crème d'amande, il y en a pour tous les goûts! La galette des rois ne se déguste que quelques semaines par an, alors autant choisir la bonne!

Compte tenu du grand nombre d'établissements à visiter, il va sans dire que plusieurs articles seront nécessaires pour vous dresser une liste exhaustive;

N'hésitez pas à franchir la porte de toutes les adresses citées et à nous faire part de vos impressions.

Mais avant de passer aux choses sérieuses, savez-vous que cette tradition remonte à l'Antiquité romaine?

Dans ses Annales, l'historien Tacite (58-120 ap. J.-C.) mentionne déjà l'usage d'un tirage au sort de parts d'un gâteau contenant une fève*, durant les Saturnales, les grandes fêtes organisées à l'honneur de Saturne, la divinité du temps et de la mort qui préside la période qui précède le solstice d'hiver, moment où les jours atteignent leur durée minimale, une période considérée par les Romains comme une période cruciale durant laquelle «le Cosmos entier est menacé».

Durant ces célébrations qui avaient lieu du 17 au 23 décembre, semaine du solstice, le rite consistait à désigner un esclave comme le Saturnalicius princeps («prince des Saturnales»), c'est-à-dire le roi d'un jour mais aussi du désordre.

En effet, cet renversement de l'ordre hiérarchique était destiné à déjouer les affres de l'hiver.

La suite concernant l'histoire des origines de notre galette des rois dans le prochain article.

Il est désormais temps de vous présenter notre première sélection des boulangeries proposant le célèbre gâteau à la pâte feuilletée.

Elles sont toutes situées sur l'Avenue de Paris et dans le quartier de la Citadelle.

La Féerie Gourmande

Située au 94 Avenue de Paris et au 18 Rue de la Citadelle.

Part individuelle : 3,50 euros

4 parts : 14 euros

6 parts : 21 euros

8 parts : 28 euros

Dans les galettes proposées par la boulangerie sont dissimulées des fèves Schtroumpfs signes du Zodiaque.

Disponibles jusqu'à la fin du mois de janvier.

Boulangerie Pâtisserie Mathys

Située au 62 Avenue de Paris, à Sassenay et à Virey-le-Grand.

Part individuelle : 3,50 euros

4 parts : 14 euros

6 parts : 18 euros

Dans les galettes proposées par la boulangerie sont dissimulées des fèves originales au nom de l'enseigne.

À noter que vous trouverez 2 fèves par galette de 4 ou 6 parts et que pour 3 galettes achetées, la 4èmme est offerte.

Disponibles jusqu'au lundi 31 janvier.

Boulangerie de la Citadelle

Située au 13 Rue de la Citadelle.

Part individuelle : 3,35 euros

4 parts : 16,95 euros

6 parts : 24,40 euros

8 parts : 31,90 euros

Dans les galettes proposées par la boulangerie sont dissimulées des fèves Babar. Et soyez attentifs car vous serez peut-être l'heureux propriétaire d'une fève gagnante qui vous permettra d'obtenir une tirelire à l'effigie du roi des éléphants (voir photo de une).

À noter que la pâte feuillettée est pur beurre et la frangipane 100% fruit de l'amandier.

Disponibles jusqu'au début du mois de février.

Patisserie Desplaces

Située au 19 Rue d'Autun.

Les prix étant en fonction du poids de la galette, nous vous donnons une fourchette de prix.

Part individuelle : 3,90 euros

Petite : entre 9 et 11 euros

Moyenne : entre 14 et 18 euros

6 parts : entre 20 et 25 euros

Grande: entre 27 et 35 euros

Dans les galettes proposées par la pâtisserie sont dissimulées des fèves la Pat'Patrouille et des fourgonnettes Citroën;

À noter que toutes les galettes sont à la crème d'amande.

Disponibles jusqu'au dimanche 23 janvier.

* Annales Ab excessu divi Augusti, livre XIII.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati