L’amicale pour le Don de sang bénévole de Châtenoy le Royal a tenu son assemblée générale à la salle Rameau.

Une assemblée générale un peu particulière juste après la disparition de la présidente de l’Union départementale pour le don de sang bénévole de Saône-et-Loire, Marie-Claire Myat dont Christiane Tremoy présidente de l’amicale de Châtenoy, très émue dans son discours, a rendu hommage pour ses qualités, son sens du bénévolat : « Présidente de l’Union départementale, elle a su redynamisé cette institution grâce à son franc parler et son humour, nous ne pouvons que nous incliner devant son cran et son courage face à la maladie qui a eu raison d’elle ce samedi 10 janvier. Elle était et restera pour nous tous une très belle personne, un modèle. »

Les amicales du secteur par leur président, présidente ou représentant étaient venues assister à cette AG, Givry, Ouroux, St Rémy, St Marcel et Lux. Chalon et l’amicale inter villages de Crissey, Sassenay, Virey Lessard étaient excusées.

Christiane Tremoy a remercié pour leur présence à cette AG Vincent Bergeret maire de la ville, Pascale Lepers adjointe, Joëlle Goujon représentant l’UD et tous les membres présents. S’adressant au maire et son adjointe, elle a remercié la municipalité pour son soutien matérialisé par la subvention attribuée à l’amicale et le prêt de salles pour les collectes et les réunions.

Le secrétaire Norbert Acquaviva a résumé les activités de 2021 qui se sont traduites uniquement par des collectes, les conditions sanitaires ne permettant pas d’engager des manifestations qui sont pourtant indispensables au bon fonctionnement financier de l’amicale. 5 collectes dont le nombre de donneurs a fortement diminué avec 214 dons y compris les 9 nouveaux pour l’année, de quoi décourager les bénévoles qui œuvrent pour cette noble cause.

Le trésorier François Martin a présenté les comptes de l’amicale, lesquels ont été vérifiés avant la présentation à l’assemblée par Jean-Paul Guyennot et Brigitte Chomette (vérificateurs aux comptes). L’amicale présente des comptes clairs comme l’a souligné Monsieur le maire. Quelques chiffres significatifs pour l’année 2021 : 1370,74 € de recettes dont 600 € de subvention communale, 1455,59 € de dépenses. Subvention en nature de la commune estimée à 3626 €. Les comptes ont été acquiescés à l’unanimité.

La présidente a fait quelques annonces pour 2022 comme le maintien des cotisations aux 2 € symboliques, elle a ensuite procédé au renouvellement du tiers sortant qui comprenait : Mme Christiane Tremoy, Mme Guineault Michèle, M. Martin François, M. Lombard Michel. Ces membres se représentant au poste qu’ils occupaient, ont été élus à l’unanimité.

La parole fût ensuite donnée à Joëlle Goujon, représentante de l’UD, qui a communiqué diverses informations sur l’EFS, le pré-accueil des donneurs lors des collectes, les congrès. Elle a fait part d’une baisse générale du nombre de donneurs sur la région Bourgogne Franche Comté et de la suppression des collectes au clos Bourguignon de Chalon.

Tout ceci n’est pas fait pour rassurer les bénévoles des amicales qui se démènent tout au long de l’année pour les collectes.

Vincent Bergeret n’a pas été sans rappeler les problèmes qu’ont rencontrés les associations avec une perte d’adhérents pouvant aller jusqu’à 40% pendant cette pandémie. Il espère que nous irons vers des jours meilleurs et a tenu à féliciter les bénévoles pour leur présence dans l’amicale et pour le travail qu’ils font.

Dans les questions diverses, certains membres d’amicales ont fait part des problèmes rencontrés, problèmes souvent liés à un manque de communication.

Les conditions sanitaires ne permettant pas, comme il est de tradition dans les associations, de terminer par le moment convivial, l’amicale de Châtenoy a remis aux participants un petit sac contenant des gourmandises à déguster à la maison.

C.Cléaux