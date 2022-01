Le drive vœux, la solution optée par la municipalité de Saint Rémy en cette période de crise sanitaire.

Le pic de la pandémie a contraint les municipalités à modifier, voire annuler la traditionnelle présentation des vœux aux habitants des villes et des communes.

Florence Plissonnier, maire de Saint Rémy et son conseil municipal ont opté pour une forme peu banale de présentation des vœux.

Un drive vœux identique à celui pratiqué en 2021, madame covid s’étant déjà invitée ou plutôt imposée l’an dernier, s’est déroulé ce samedi matin sur la place de l’espace Brassens de Saint Rémy. Les habitants étaient invités à venir écouter les vœux bien à l’abri dans leur voiture rangée face au podium. Pour ce faire, à l’entrée sur le parking, un petit présent leur était remis ainsi que la fréquence 104.3 à régler sur leur autoradio. Les policiers municipaux étaient de service pour le bon déroulement du stationnement. Madame le maire et les adjoints, seuls autorisés à être dehors, ont présenté leurs vœux retransmis sur les postes de radio des véhicules.

Pour faire patienter les personnes venues aux vœux, le groupe Alive de Sébastien Mercey et son saxophoniste Pierre Bonnaventure ont interprété un répertoire de chansons sur le podium extérieur et ce malgré le froid et le brouillard de ce samedi matin.

Dans ces vœux Florence Plissonnier a mis l’accent sur l’espoir de pouvoir de nouveau refaire des vœux en présentiel avec tous les conseillers à ses côtés. Elle a rappelé qu’elle était maire mais aussi conseillère départementale et que les San Rémois pouvaient compter sur son engagement, son dynamisme et son investissement pour sa commune et son canton.

«Au même titre que ce que nous faisons aujourd’hui avec ces vœux en drive, nous savons nous adapter, nous renouveler et sans cesse innover. Notre objectif est d’être au plus près de tous, et notamment des plus fragilisés… Tout au long de l’année, et même pendant les différents confinements, nous avons innové pour maintenir nos activités, créer du lien et renforcer la solidarité…» s’est exprimée Madame le maire. Elle a aussi parlé des services de la commune et les a remerciés pour leur réactivité, leur professionnalisme, en particulier le personnel de l’Escale.

Le conseil municipal des jeunes dont la plupart ont décidé de proroger leur mandat étaient présents à cette cérémonie. Ils étaient au premier rang dans la voiture de leurs parents.

Florence Plissonnier a fait une rétrospective des activités d’été et elle a parlé des hauts du Marobins quartier doté d’un city stade offert par la société ARES. Ses objectifs : « Faire plus et faire mieux, tout en dépensant le moins possible d’argent public » mettant en avant les travaux de rénovation des locaux de la mairie et des logements situés près du musée de l’école.

Chaque adjoint et adjointe a présenté le bilan de l’année 2021 et les projets 2022 dont il ou elle a la charge par délégation. Ainsi les finances, la culture, l’environnement, la vie associative, le sport, la solidarité, la sécurité, l’enfance, la jeunesse, les travaux ont été exposés tant sur ce qui a été fait que sur les actions qui seront menées en direction des San Rémois. Après chaque intervention, les San Rémois ont répondu par un concert de klaxons.

Pour terminer ce drive vœux Florence Plissonnier a présenté le grand projet ambitieux mené dans la commune : le plan vélo et remercié les membres de sa famille qui la soutiennent et l’entourent. Elle a remercié également toutes les personnes qui se sont déplacées pour sa présentation de vœux, il y avait une soixantaine de voitures ce samedi matin sur la place.

Madame le maire a conclu, en s’adressant aux personnes présentes : « Je vous souhaite une belle et pétillante année 2022, haute en couleur ».

C.Cléaux