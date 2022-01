Où acheter les meilleures galettes des rois de Chalon-sur-Saône ? (3)

Il est fort à parier que ce week-end a encore été l'occasion de savourer de succulentes galettes des rois. Il est temps pour nous de continuer notre passage en revue des adresses où trouver les meilleures à Chalon-sur-Saône. Plus de détails avec Info Chalon.

Fêtée par les chrétiens, l'Épiphanie célèbre la venue au monde du Christ (enfanté par la Vierge Marie) incarné dans le monde et sa présentation aux Rois Mages.

Venus d'Orient, ces derniers — guidés par une étoile — parviennent facilement jusqu'à l'étable où est né Jésus-Christ. Ils apportent des cadeaux somptueux à Marie et au charpentier Joseph : de l'or en symbole de sa royauté, du myrrhe pour son décès au nom des péchés des hommes et de l'encens en symbole de sa divinité.

L'Epiphanie est aussi une référence à un des miracles de Jésus : les Noces de Cana.

Invité à un mariage, Jésus est prévenu par sa mère qu'il n'y a pas de vin. Il transforme alors 6 jarres d'eau en vin. Cette transformation est la première démonstration de Jésus et le symbole d'une alliance au sein de l'Église.

C'est un des Pères de l'Église et évêque de Chypre, Épiphane de Salamine, qui choisira la date du 6 janvier dans son Panarion, connu également sous le nom latin Adversus Hæreses (Contre les Hérésies), comme date de naissance du Christ afin de réfuter l'autre date proposée par les gnostiques, le 20 mai.

La suite dans le prochain article.

Place à notre troisième sélection des boulangeries et pâtisseries qui proposent la galette des rois à Chalon-sur-Saône.

Elles sont toutes situées dans le centre-ville.

Pâtisserie Chocolaterie Allex

Située au 11 Place de l'Hôtel de Ville.

Pas de part individuelle

4 parts : 26 euros

6 parts : 32 euros

8 parts : 37 euros

Comme vous le voyez, plus vous montez en gamme de prix, plus c'est économique.

Dans les galettes proposées par la boulangerie sont dissimulées des fèves de petites voitures, de viennoiseries et de pâtisseries sans oublier la fameuse fève dorée à l'effigie de l'enseigne.

À noter que l'établissement réalise des galettes toute la journée et qu'elles sont faites avec du beurre de Charentes avec une recette spéciale de frangipane.

Disponibles jusqu'au 31 janvier voire plus.

L'Amaryllis Boutique

Située au 21 Rue du Châtelet.

Part individuelle : 3 euros

Uniquement une galette pour 6 personnes à 24 euros

Dans cette galette par la boulangerie sont dissimulées des fèves de viennoiseries et de pâtisseries.

À noter qu'on trouve des amandes hâchées et caramélisées sur cette galette faite d'une pâte briochée avec un feuilletage et que dans sa frangipane, on retrouve de la poudre de vanille.

Disponible jusqu'au dimanche 23 janvier.

La Tartelière

Située Rue Saint-Vincent.

Part individuelle : 3,60 euros

4 parts : 13,60 euros

6 parts : 20,40 euros

8 parts : sur commande

Dans les galettes proposées par la boulangerie sont dissimulées des fèves Babar et d'autres réalisées par Prime de Clamecy.

Disponibles jusqu'à la fin janvier.

Le Comptoir des Gourmands

Située au 6 Rue aux Fèvres.

Part individuelle : 3,60 euros

Dans chaque galette proposée par l'établissement une fève.

À noter que si la première semaine la galette était à la frangipane, la semaine dernière, elle était faite avec une frangipane poire, la semaine prochaine, c'est frangipane-pomme et la dernière semaine, frangipane-Thé Earl Grey.

Disponibles jusqu'au dimanche 31 janvier.

La Boulangerie du Théâtre

Située au 48 Rue aux Fèvres.

Part individuelle : 3,10 euros

4 parts : 12 euros

6 parts : 18 euros

8 parts : 24 euros (sur commande)

Dans les galettes proposées par la boulangerie sont dissimulées des fèves Babar.

Disponibles jusqu'au dimanche 31 janvier.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati