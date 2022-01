13ème journée de Fédérale 2 (Poule 2) : RTC 21 – Metz 9, dans un match compliqué, les chalonnais se rassurent et assurent l’essentiel, le bonus offensif !

Découvrez le résumé du match et le photoreportage info-chalon.com

Dimanche, à 15 heures, sur son terrain fétiche Louis Brailly, le RTC (Rubgy Tango Chalonnais) recevait lors des premiers matchs retours de la saison du championnat de fédérale 2 (poule 2), l’équipe de Metz positionnée dans la dernière zone du championnat, à la 11ème place, après 11 rencontres jouées et seulement 2 victoires pour le club lorrain. Les Tangos qui au match aller (19/09/2021) avaient remporté la victoire sur le score de 15 à 19 devaient donc absolument imposer leur suprématie face à cette équipe.

Mais voilà depuis le match aller, l’eau à couler sous le pont, et l’équipe de Rudy Léger si brillante en début de saison cumule actuellement bon nombre de blessés et une spirale de défaites successives inquiétantes. En plus, les chalonnais s’étaient fait bouger lors de la dernière rencontre à domicile face à Orléans 12 à 36. Il fallait donc coûte que coûte obtenir une victoire chalonnaise pour se redonner confiance et se repositionner dans le classement.

Alors les supporters chalonnais allaient-ils retrouver l’équipe séduisante chalonnaise du début de saison à savoir très compact dans tous les secteurs de jeu (rushs, raffuts, touches, fluidité du jeu, percussions...) ?

Fiche Technique de la rencontre

Terrain : Herbe Condition atmosphérique : Temps froid

Vent : Sans Affluence : 300 personnes

Entraineurs Chalon: Rudy Leger Pour Metz : Ludovic Mercier

Adjoint de terrain Chalon : Arnaud Levasseur Pour Metz : Jonathan Flynn

Carton jaune pour Chalon : Jonathan Bertheau (52’), Benjamin Renaud (79’)

Carton jaune pour Metz : Bonjean (76’)

Rentrées à Chalon-sur-Saône : Vincent Genevois (blessure) par Simon Pages 35’, Pierre-François Toti par Julien Haselbauer 41’, Damien Muntz par Amine Ben Rahma et Damien Allibert par Thomas Drivot (45’), Bastien Guy et Sébastien Duc par Loïc Picamelot et Pablo Fernandes (55’), Yassine Takouachet par Mathis Greneron (63’).

Rentrées pour Metz : Fabre, Rouyer, Knaff par Dalmand, Guerimand et Constant (55’), Perrin par Delporte (64’) et Staab par Raflegeau (79’)

Composition de l’équipe présentée par le staff chalonnais pour la rencontre contre Metz

Le résumé de la rencontre d’info-chalon.com

Les chalonnais vont comprendre dès le début de la partie que la confrontation face aux messins ne sera pas de tout repos. Si Chalon pouvait ouvrir le score en début de partie sur une pénalité suite à un hors jeu des joueurs de l’Est, la pénalité qui semblait facile ratée par Genevois à la 3’ n’allait pas donner confiance à ses coéquipiers. Surtout que l’équipe messine mise en confiance sur le terrain pousse les chalonnais à la faute sur un 1er regroupement à 35 mètres face aux poteaux. Le buteur messin Fabre ne se fait pas prier pour transformer la pénalité (Chalon 0 Metz 3, 8’). Chalon reste indiscipliné dans son camp et sur un nouveau regroupement et une faute de hors jeu, c’est à nouveau le buteur Fabre qui transforme la pénalité à 30 mètres des poteaux chalonnais (Chalon 0 Metz 6, 16’). Les chalonnais sont piqués dans leur orgueil et vont réagir suite à une pénal-touche ! A la retombée du ballon saisi par Bertheau, ils vont créer un maul et vont pousser pour aller aplatir le ballon derrière la ligne messine par Damien Muntz. Un essai collectif dont la Pénalité ne sera pas transformée par Genevois (Chalon 5 Metz 6, 23’). Le jeu entre les deux formations de bas de classement est haché et sanctionné de nombreuses fautes, en effet, à la 27’minutes on compte déjà 14 pénalités sifflées, 7 contre Chalon et 7 contre Metz. Néanmoins, dans cette rencontre maussade, une éclaircie viendra de Genevois qui après avoir récupéré le ballon aux 40 mètres dans le camp visiteur va transpercer et enrhumer la défense suite à trois feintes de passe pour aller écraser le ballon à 5 mètres côté gauche des poteaux visiteurs. Malheureusement, cette nouvelle transformation facile à 15 mètres des poteaux, sera ratée par Bajard (Chalon 10 Metz 6, 29’). Chalon est poussé à la faute dans les derniers instants de la première mi-temps et sera sanctionné d’une nouvelle pénalité à 30 mètres légèrement sur le côté gauche des poteaux mais heureusement pour les chalonnais, le buteur visiteur Fabre va rater la transformation (38’). Chalon va être dominé en cette fin de première mi-temps par l’équipe messine mais va réussir à garder son avantage de points à la pause.

Début de seconde mi-temps :

Dès le début de deuxième mi-temps, les messins ont décidé de rattraper leur retard et sur un faute d’écran d’un joueur chalonnais pour l’un de ses coéquipier, l’arbitre va siffler une nouvelle pénalité à 40 mètres plein axe des poteaux pour les Lorrains. Heureusement, la pénalité sera une nouvelle fois ratée par leur buteur maison Fabre (43’). Le buteur visiteur Fabre à l’occasion de se venger quelques minutes plus tard suite à une nouvelle faute de hors-jeu chalonnais mais il va à nouveau rater la pénalité à 35 mètres côté droit des poteaux chalonnais (48’). Les chalonnais redressent un petit peu la tête et arrivent enfin à pénétrer dans le camp visiteur et obtenir une pénalité pour une faute de placage dangereux à 30 mètres face aux poteaux. Une transformation réussie par Drivot (Chalon 13 Metz 6, 50’). Chalon continue de faire des fautes et va se faire une nouvelle fois sanctionner à 30 mètres face à ses poteaux, transformation réussie par le nouveau buteur messin Staab, (Chalon 13 Metz 9, 52’). Chalon arrive néanmoins à sortir de sa zone pour aller dans le camp visiteur et obtiendra une nouvelle faute à 35 mètres des poteaux légèrement coté gauche mais le ballon ovale frappé par Drivot ira taper le poteau avant de revenir en jeu (55’). On frémit dans le camp des supporters chalonnais quand les tangos se remettent à la faute à 40 mètres face à leur poteau mais heureusement le buteur visiteur Staab ratera sa transformation (60’). Les chalonnais remettent la main sur le ballon et sur une belle action collective, ils vont obtenir gain de cause sur un essai en force côté gauche du camp visiteur par Cottenceau. Un essai qui sera une nouvelle fois non transformé par Drivot (Chalon 18 Metz 9, 74’). Chalon est soulagé et va revenir une dernière fois dans le camp lorrain pour obtenir une nouvelle pénalité à 37 mètres coté droit des poteaux visiteurs, transformation réussie par Drivot (Chalon 21 Metz 9, 77’). Les dernières minutes seront compliquées pour les chalonnais qui veulent défendre leur bonus offensif et les visiteurs qui ne veulent pas en rester là mais heureusement une faute de précipitation de Staab et un vilain geste messin sur un regroupement, verra une pénalité inversée et sifflée en faveur de Chalon, elle soldera d'ailleurs cette rencontre.

Analyse journalistique :

Côté chalonnais : Si l’équipe entière est à féliciter pour sa victoire, on a aimé les débordements avec percussions côté gauche en 1ère mi-temps de Louis Simonato, les relances depuis l’arrière de Bastien Grillot, les rush de Sébastien Duc et Bastien Guy les bons placages défensifs de Damien Muntz et Julien Haselbauer et le travail rugueux de Benjamin Renaud . Une petite mention spéciale pour Vincent Genevois qui n’était pas trop dans son assiette en début de partie avec de nombreuses pénalités manquées mais qui a eu les ressources mentales pour marquer un essai plein d’opportunisme.

Côté Metz : S’il a manqué un vrai buteur qui aurait pu faire douter les chalonnais sur des moments importants de la partie, on a aimé les percussions de Staab et de Rouyer, les percées de Guyon et les bonnes défenses de Maiau, Walter et Hevin.

Clin d’œil aux préparateurs physiques des Tangos,

Le photoreportage info-chalon.com

