AVIS DE DECES - Madame Andrée NERVI née GUILLEMIN

GERGY, CHALON-SUR-SAÔNE



Yolande et Daniel (†),

Dominique et Elisabeth,

ses enfants et leurs conjoints ;

Carole et Simon, Mickaël, Peggy et Daniel,

Olivier et Patricia,

Romain et Delphine,

ses petits-enfants et

leurs conjoints ;

Louise, Clara (†), Andréa, Valentin, Raphaël, Maël,

ses arrière-petits-enfants ;

Josette, sa belle-sœur ;

ses neveux et nièces, cousins et cousines,

ont la tristesse de vous faire part du décès

Madame Andrée NERVI

née GUILLEMIN

survenu le 9 janvier 2022

à l'âge de 97 ans.

Ses obsèques ont eu lieu dans la plus stricte intimité familiale.

La famille remercie vivement Nicole et Aurélie ses assistantes de vie, Elodie, Carole, Melody, ses infirmières, Charline, sa kiné et son

médecin traitant pour leurs bons soins et rappelle à

votre souvenir son époux,

Laurent

décédé le 17 mai 1954.