AVIS DE DECES - Monsieur Georges DROMARD

ÉPERVANS, - L'ABERGEMENT-SAINTE-COLOMBE, - L'ABERGEMENT-DE-CUISERY, - SAINT-ÉTIENNE-SUR-REYSSOUZE



Annick Dromard, son épouse ;

David et Corinne Chevrey,

Karine,

Amélie et Sylvain Combemorel,

ses enfants et leurs conjoints ;

Gaëtan, son petit-fils ;

ainsi que ses petits-enfants de cœur ;

Françoise Bataillard, Mélanie et Clémence,

sa compagne et ses filles ;

ainsi que ses beaux-frères

et belles-sœurs ;

ses neveux, nièces ;

ses cousins et cousines

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Georges DROMARD

dit « Jojo »

chauffeur retraité

CHALON-PRIMEURS

survenu à l'âge de 75 ans.

Ses obsèques civiles seront célébrées vendredu 21 janvier 2022 à 9h15 en la Salle de Cérémonies du crématorium de Crissey.

Ses cendres seront déposées au cimetière de L'Abergement-de-Cuisery le même jour après un temps de recueillement à 15h30.

Pas de plaques.

Georges repose à la chambre funéraire de Saint-Marcel.