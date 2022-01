Cap Sport Art Aventure Amitié, une association qui initie les enfants des écoles primaires aux collégiens à lutter contre toutes formes de discrimination et de promouvoir le vivre-ensemble.

Une opération de sensibilisation dédiée à l’enfance mis en place à Chalon par le service de la Démocratie Locale !

Lundi, à partir de 14 h 45, se déroulait au gymnase du Colisée, une session de Cap Classe avec l’école de Maurice Cortot, en présence de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône assisté de Valérie Maurer, Adjointe en charge des affaires familiales et de la Démocratie Locale, d’Amelle Deschamps, 2e adjointe en charge des affaires scolaires, Maud Bony, Responsable du service de la Démocratie Locale…

Cette opération qui vise à lutter contre toutes formes de discrimination et de promouvoir le vivre-ensemble avait été décidée par le Conseil Des Jeunes ; un projet présenté lors d’un conseil municipal des jeunes qui ont choisi l’association CAP Sport Art Aventure Amitié (CAP SAAA) pour sa mise en application.

A Chalon, le dispositif Cap Classe propose des interventions au sein des écoles auprès des scolaires en classe de primaire jusqu’aux élèves de 3ème en collège, visant à prévenir les comportements à risque et à sensibiliser au handicap et à toutes formes de discrimination. L’action se déroule sur une demi-journée matin et après-midi, auprès de 60 élèves (2 établissements) qui participent à des ateliers de mises en situation et des rencontres avec des sportifs en situation de handicap.

Ainsi, les jeunes primaires de CM2 de Maurice Cortot ont pu participer aux ateliers ‘cécité’, ‘Basket fauteuil’ et ‘initiation au langage des signes’ encadrés par des personnes à mobilité réduite venant de la région parisienne. Cette opération se prolonge aujourd’hui avec ce matin, la présence des élèves de Jean Lurçat et de Rive de Saône et l’après-midi, deux autres établissements.

Gilles Platret précisait : « Ici à la base, on parle d’une association qui s’appelle CAP Sport Art Aventure Amitié qui a été créée il y a 25 ans maintenant et qui lutte contre toutes les formes de discrimination et qui favorise la vie en commun. Et ce n’est pas tout de le dire mais c’est bien la base de cette action ! Donc cette association, elle met en place un programme qui se nomme Educap City qui est un programme d’éducation populaire à la citoyenneté et qui concerne des jeunes de Cours Moyen (école primaire) à 3ème (collège) avec deux dispositifs : Cap Classe, qui est une politique qui met le sport au service de l’éducation, c’est aujourd’hui et demain à Chalon et Cap Rallye qui est un service civique et citoyen qui lui va avoir lieu le 19 mai 2022 dans la ville de Chalon. Là, Cap Classe, on y est ! C’est des interventions auprès des scolaires, en l’occurrence, on les sensibilise comme on l’avait fait, il y a deux ans au handicap et des rencontres avec les handicapés. C’est vraiment une belle action et cela est très bien perçu par les enfants ».

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B