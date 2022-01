WorldSkills - 46èmes finales nationales des Olympiades des métiers, les Bourguignons-Francs-Comtois à l’honneur

Les finales nationales de la 46ème édition de la compétition des métiers WorldSkills France se sont déroulées du 13 au 15 janvier 2022 à Lyon. Près de 600 jeunes champions ont participé pendant trois jours à des épreuves pour chacun des 64 métiers représentés.

Huit Bourguignons-Franc-Comtois sont sélectionnés pour faire partie de l’équipe de France. Cinq d’entre eux participeront aux finales mondiales qui auront lieu à Shangaï, en octobre 2022.

L’équipe régionale, composée de 39 candidats dans 34 métiers, a obtenu 18 médailles.

Les sélections pour la constituer la prochaine équipe régionale pour 2023 vont commencer. Ces dernières sont ouvertes à tous les jeunes qui auront moins de 23 ans en 2024 quels que soient leur formation ou leur statut (lycéen, apprenti, étudiant, salarié).

Pilotées par la Région, qui fait des WorldSkills un outil d’orientation professionnelle, des actions de détection et de sensibilisation seront organisées pour faire connaître le concours mais aussi l’enrichissement professionnel et personnel qu’il représente.

WorldSkills, Comité Français des Olympiades des Métiers (COFOM), est une association qui impulse et coordonne les étapes des Sélections régionales, organise les finales nationales pour constituer les équipes de France des métiers qui ont pour vocation de défendre les couleurs de la France lors de la compétition européenne EuroSkills et aussi lors de la compétition mondiale WorldSkills Competition. Cette compétition est organisée tous les DEUX ans dans un des états membres du réseau WorldSkills.

WorldSkills France coordonne un réseau engagé pour la promotion de l’apprentissage et l’alternance, la mobilité et la jeunesse des métiers.

Pouvoirs publics régionaux et nationaux, partenaires sociaux, organisations professionnelles et consulaires, entreprises et bénévoles, unissent leurs efforts et conjuguent leurs ressources pour permettre à la France de participer tous les deux ans à WorldSkills Competition.

Pour chaque session des Olympiades des métiers la Région Bourgogne-Franche-Comté consacre 800 000 € au titre de l’information métiers et de l’orientation.

Les lauréats

Métiers de l’Alimentation – Boulangerie : Emile JEANNENOT (Bronze)

Métiers de l’Alimentation – Service en restaurant : Méline DUPRE (Bronze)

Métiers du BTP – Aménagement urbain et réseaux de canalisations : Léo BESANCON et Baptiste CAILLOT (argent)

Métiers du BTP – Construction béton armé : Anthony BOSCH et Manuel GAUDIN (Or)

Métiers du BTP – Couverture métallique : Quentin BESANCON (Bronze)

Métiers du BTP – Ebéniste : Alexandre SARRAZIN (Bronze)

Métiers du BTP – Plomberie et Chauffage : Tom PEAN (Or)

Métiers de la Communication et du Numérique – Administration des systèmes et des réseaux informatiques : Adrien CHABOD (Bronze)

Métiers de la Communication et du Numérique – Web Technologies : Camille CHRIST (Bronze)

Métiers de l’Industrie – DAO Dessin industriel : Thomas DIETSCHY (Argent)

Métiers de l’Industrie – Intégrateur Robotique : Maxime GAILLOT et Victor DUGRENOT (Or)

Métiers du Végétal – horticulture : Juliette PONCEY (Bronze)

Métiers des service – soins infirmiers : Jeanne ROUSSEL (bronze)