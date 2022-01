AVIS DE DECES - Madame Lioudmila GAUDILLAT

CHALON-SUR-SAÔNE



Tatiana et Alexis,

sa fille et son gendre;

Elyette et Anastasia,

ses petites-filles;

Natasha,

sa sœur;

ainsi que toute la famille, ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Lioudmila GAUDILLAT

Dite « Louda »

survenu le 16 janvier 2022,

à l'âge de 75 ans.

Un dernier hommage civil lui sera rendu samedi 21 janvier 2022, à 11 heures, au cimetière Nord de Chalon-sur-Saône.

Condoléances sur registres.