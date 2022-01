Librairie à la Petite Mandragore à Chalon-sur-Saône : Samedi 5 février à partir de 20 heures, venez nombreux participer à la Soirée Harry Potter

Inscription obligatoire et déguisements recommandés !!

Cette année, le thème de la soirée de la Nuit des livres Harry Potter porte sur ‘Les voyages magiques’. Sorcières, sorciers, Moldues et Moldus du monde entier, vous êtes invités à embarquer pour un voyage enchanté au cours duquel la librairie ‘La Petite Mandragore’ proposera des divertissements magiques et des jeux ensorcelés (tournoi des Sorciers, dégustations, quizz...).

Alors sortez vos baguettes, vos plus beaux déguisements… et que la magie commence ! Autour du tournoi des Sorciers, des dégustations magiques (proposées par Le Coin du Verger), des tirages de portraits et autres surprises... A gagner Le carnet magique du Chemin de Traverse et le carnet magique de Sortilèges !

Pour participer à cet événement, il faut être une équipe de 2 personnes (si possible enfant et adulte) et être déguisé ! Inscription obligatoire : sur place ou par téléphone au 03 85 48 74 27

Nuit proposée par les éditions Gallimard et organisée par La Mandragore

J.P.B