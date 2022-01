COVID19 - De bonnes nouvelles en perspectives à l'issue du Conseil de défense sanitaire ?

Alors que le pass vaccinal doit entrer en vigueur à compter de la semaine prochaine, sauf avis contraire du Conseil Constitutionnel qui se penche dessus ce vendredi, l'Elysée prépare un calendrier de sortie de crise sanitaire. Un conseil de défense est convoqué ce jeudi. Même si les avis sont globalement unanimes au sein du gouvernement pour dire qu'il est encore trop tôt, il semblerait que cela soit une question de semaine. Depuis une semaine, le nombre d'hospitalisations dans les services de réanimation a chuté de 14 % même si parallèlement le nombre de cas positifs au COVID 19 explose. La démonstration est faite que le variant Omicron est de toute évidence plus contagieux mais sensiblement moins dangereux.

Ne cachons pas non plus que l'agenda politique vient aussi peser dans les décisions gouvernementales. La campagne de la présidentielle étant lancée, le gouvernement entend apaiser les choses autour des qualificatifs qui lui sont attribués, d'autant plus après la énième polémique autour du ministre de l'Education Nationale et de ses vacances à Ibiza, alors même que les enseignants découvraient le nouveau protocole sanitaire dans un journal payant.

Alors bonne nouvelle en perspective.... il semble que oui ! Le ciel semble se dégager... au moins jusqu'aux élections !

Laurent Guillaumé