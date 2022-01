Loin des atermoiements de certains, les militants LR de la 3e circonscription de Saône et Loire tractent en faveur de Valérie Pécresse

Sous l'impulsion de Charles Landre, Délégué de circonscription LR, le travail de militantisme en soutien à la candidature de Valérie Pécresse s'est formalisé par une première opération sur le marché de Givry. Tractage et échanges avec les habitants alors que l'élection majeure se rapproche à grands pas. La semaine prochaine, ce sera au tour du marché de Verdun sur le Doubs et d'ici là, les premiers collages de la candidate devraient apparaître sur la Côte Chalonnaise. Jusqu'à fin janvier, ce sont des réunions "privées" qui seront animées ici ou là par les militants LR avant de passer aux réunions publiques, en fonction de l'évolution des réglementations sanitaires. La 3e circonscription de Saône et Loire semble être la seule dans le département à ce jour à avoir organisé le travail militant en faveur de la candidate Valérie Pécresse.

Interrogés, les militants affichent "aucune hésitation. On est loyaux à la famille politique. On a accepté le principe de la primaire même si on soutenait un autre candidat. C'est une question de loyauté. Les atermoiements des autres ne nous intéressent pas". Une manière claire de montrer leurs désapprobations vis à vis de certains responsables politiques locaux qui n'ont pas formalisé leurs soutiens officiels à la candidate Pécresse.

Laurent Guillaumé