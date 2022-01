Du côté de Charolles, une nouvelle attaque contre des brebis qui interroge

Sur la petite commune de Marcilly la Gueurce à proximité de Charolles, l'heure est à l'interrogation et à l'agacement face à une situation qui se répète.

Depuis près de deux ans, "c'est quasi la dixième attaque" confie la jeune agricultrice de Marcilly la Gueurce. "C'est traumatisant de trouver ce genre de situation au matin". Deux nouvelles brebis ont été tuées cette semaine sur cette commune. Un agent de l'Office pour la Biodiversité a été contacté afin qu'il constate les dégâts et surtout qu'il soit en capacité d'en trouver le responsable. Loup ? Pas loup ? Chien errant ? En fait toutes les pistes ne sont pas levées... et c'est bien là que le bât blesse. "Il faut qu'on sache. Ca devient insupportable". L'OFB a transmis le dossier auprès de la gendarmerie de Saône et Loire... Des caméras vont être à nouveau disposées à proximité du troupeau mais en attendant l'agricultrice doit faire face bien seule.

L.G