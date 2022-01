AVIS DE DECES - Madame Ginette POULET née ROY

CHALON-SUR-SAÔNE - LA RACINEUSE



Denis Poulet et sa compagne Céline,

Delphine et Jean-Philippe Girard,

ses enfants ;

ses beaux-frères et

belles-sœurs ;

ses neveux et nièces,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Ginette POULET

née ROY

survenu à l'âge de 94 ans.

Ses obsèques religieuses auront lieu le mardi 25 janvier 2022 à 13h15 en la salle du crématorium de Crissey.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.