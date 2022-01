Espace des Arts : 'Vie et Mort d’Isidjiom de Cinkabourg'

C'est ce soir, et il reste des places ! Un spectacle exaltant qui charme et intrigue !

Un rendez-vous intimiste, entre musique électro, rumba togolaise, une pointe de Bob Dylan et des influences du Wu-Tang Clan, pour chanter et raconter l’histoire d’un petit bonhomme de sa naissance jusqu’à ses vieux jours.

Vendredi 21 janvier à 20h - Durée : 1h10 environ

informations et réservation : https://www.espace-des-arts.com/saison/vie-et-mort-disidjiom-de-cinkabourg

Texte et visuel : Communication Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône - Crédit photo : Espace des Arts