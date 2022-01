L’adoption de Miloue et les deux chatons sauvés d’une fin tragique

« Miloue est craquante et elle a réussi à mettre dans sa poche les 3 chats mâles de la maison lorsqu’elle est arrivée chez nous », commence Isabelle Brussier.

Projection anthropomorphique me direz-vous, c’est vrai. Il n’en demeure pas moins que Miloue fait l’unanimité dans sa nouvelle maison.

Super accueil à la SPA

Quand Isabelle Brussier et son mari l’ont adoptée à la SPA de Châtenoy-le-Royal, elle avait 4 mois et avait été baptisée du nom de Mélusine. « Nous avons eu un super accueil à la SPA, précise-t-elle. On nous a posé les questions nécessaires pour s’assurer que nous étions en capacité d’accueillir un animal. D’ailleurs, je trouve ça rassurant : les animaux de compagnie ne sont pas des jouets qu’on peut confier à n’importe qui. Il se trouve que nous avions 4 chats adultes et nous en avions perdu un. Or, pour nous, 4 chats, c’est l’équilibre parfait ! »

Une adoption tout en charme

Le premier regard a suffi : « Dans la chatterie, parmi ses autres congénères, elle était assise dans sa cage, toute calme. Ça a été le coup de foudre » se souvient Isabelle.

« Elle était propre et socialisée, grâce au travail des bénévoles de la SPA qui font jouer les chats. Ils font du bon boulot. On nous a recommandé de ne pas la lâcher trop tôt dans un grand espace parce qu’elle avait toujours vécu en cage. Et d’attendre qu’elle soit vaccinée – au 6e mois – pour la laisser sortir dans le jardin. »

L’anecdote d’Isabelle est assez drôle à imaginer : « Le premier soir de son arrivée, c’était un vendredi, nous l’avons placée dans la salle de bain où nous avons pris l’apéritif, mon mari et moi. Au bout d’une demi-heure, elle tournait en rond, avait envie d’explorer. Nous l’avons lâchée dans la maison, en restant attentifs à elle. Elle a exploré les recoins et, bien sûr, est tombée sur nos 3 matous ! Les rencontres se sont passées sans aucune agressivité. Plus que ça : assez vite, nos 3 matous, pourtant des mâles, lui apportaient des souris !

« Une fois vaccinée, au 6e mois, elle a eu accès au jardin. Eh bien ils l’accompagnaient comme pour lui faire découvrir l’extérieur ! Bref, sans s’imposer, elle les a charmés ! Et nous avec : elle est demandeuse de tendresse, c’est un adorable pot de colle… »

Les deux chatons sauvés d’une fin cruelle

Isabelle et son mari ont une expérience des animaux qu’on pourrait qualifier de sensible et responsable. À plusieurs reprises, ils ont « récupéré » des animaux en détresse.

Comme ces deux chatons, dont l’histoire est remuante.

« Je roulais en direction de Sassenay pour une action « Le centenaire de la guerre de 14 », se souvient Isabelle. C’était le 3 juillet 2014. Arrivée au village, je vois un carton au milieu de la route. Je m’arrête et constate que ça bougeait à l’intérieur. J’ai cru qu’il s’agissait de chenilles. Au lieu de ça, je trouve 2 chatons dont les yeux n’étaient pas encore ouverts. Ils devaient donc avoir moins de 10 jours. Des dames m’apostrophent en me disant qu’elles avaient vu des « gamins » martyriser des chatons : “Ça fait 1 heure qu’ils essaient de les tuer, ceux-là. Ils ont donné les autres à leurs chiens” m’ont-elles dit ».

Isabelle est autant scandalisée par la cruauté des gamins que par l’indifférence des badauds. Elle dépose le carton dans sa voiture, direction la pharmacie pour acheter du lait maternisé.

« Nous les avons biberonnés, toutes les 2 heures, même dans les situations les plus difficiles. Mon mari et moi faisons de la moto, nous roulons sur des circuits comme Magny-Cours. Nous installions la panière des chatons dans la voiture et, entre 2 runs, nous posions nos casques pour donner le biberon à nos chatons ! »

Les deux chatons sont devenus de beaux chats adultes. L’un est parti, victime de la route, l’autre est devenu l’un des 3 compagnons protecteurs de Miloue.

