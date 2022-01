AVIS DE DECES - Madame Jocelyne DAMICHEL

CHALON-SUR-SAÔNE



Pascal Maricq, son conjoint ;

Mathieu, Emilie, Romain, Tony, ses enfants, beaux-enfants et leurs conjoints ;

Enzo, Louna, Ninon, ses petits-enfants ;

M. et Mme Damichel Roger, ses parents ;

ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs ;

ainsi que toute la famille

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Jocelyne DAMICHEL

survenu le 18 janvier 2022,

à l'aube de ses 66 ans.

Ses obsèques civiles seront célébrées le mercredi 26 janvier 2022 à 15h15, en la salle de cérémonies du Crématorium de Crissey.

Ni fleurs, ni plaques.

Une urne à dons sera à disposition au profit du CHU Dijon service HGE.

Jocelyne repose à la chambre funéraire Roc Eclerc à Saint-Rémy.